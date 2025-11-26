ТСН у соціальних мережах

У рожевому костюмі та на підборах: 81-річна королева Швеції приїхала до Німеччини

Королева Швеції Сільвія приїхала з візитом до Берліна.

Королева Сільвія

Королева Сільвія / © Getty Images

Її Величність королева прибула до Німеччини, де зустрілася з федеральним канцлером Фрідріхом Мерцем. Вони обидвоє були присутні на церемонії нагородження німецької премії малого та середнього бізнесу 2025 року.

81-річна Сільвія приїхала на церемонію у яскравому рожевому спідничному костюмі з твіда, під жакет одягла чорний топ і взула чорні туфлі на невисоких підборах, а в руках тримала чорний клатч.

Королева Сільвія / © Getty Images

Королева Сільвія / © Getty Images

Образ королева доповнила перлинним кольє та перлинними сережками-вісячками у вухах. Також у неї був легкий макіяж на обличчі та її фірмове укладання. Манікюр був виконаний у яскравому відтінку, а на пальцях було кілька каблучок із камінням.

Нагадаємо, нещодавно до Німеччини приїжджала з візитом старша дочка Сільвії — кронпринцеса Вікторія. Вона зустрічалася з президентом Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєром та першою леді Ельке Бюденбендер. На зустріч Вікторія приїхала теж у короткому твідовому жакеті, але тільки червоного кольору і підібрала до нього широкі чорні штани.

Ельке Бюденбендер, кронпринцеса Вікторія та Франк-Вальтер Штайнмаєр / © Getty Images

Ельке Бюденбендер, кронпринцеса Вікторія та Франк-Вальтер Штайнмаєр / © Getty Images

