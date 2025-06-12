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У рожевому костюмі та нюдових туфлях: голова української правозахисної організації Олександра Матвійчук зустрілася з королем Чарльзом
Король Чарльз ІІІ провів аудієнцію з головою Центру громадянських свобод Олександрою Матвійчук у Букінгемському палаці в Лондоні.
«Центр громадянських свобод — українська правозахисна організація, яка працює над захистом прав людини, підтримкою демократії та підтримкою громадянського суспільства в Україні.
Організація була заснована 2007 року та отримала міжнародне визнання, коли 2022 року їй було присуджено Нобелівську премію миру», — йдеться у повідомленні в Instagram британської королівської родини.
Монарх був у темно-синьому костюмі і взутий у чорні лаковані туфлі, а пані Матвійчук одяглася у ніжно-рожевий спідничний костюм та нюдові туфлі на невисоких підборах.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як британська королівська родина підтримує Україну під час повномасштабного вторгнення Росії до України.