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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У рожевому костюмі та нюдових туфлях: голова української правозахисної організації Олександра Матвійчук зустрілася з королем Чарльзом

Король Чарльз ІІІ провів аудієнцію з головою Центру громадянських свобод Олександрою Матвійчук у Букінгемському палаці в Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз та Олександра Матвійчук

Король Чарльз та Олександра Матвійчук / © Getty Images

«Центр громадянських свобод — українська правозахисна організація, яка працює над захистом прав людини, підтримкою демократії та підтримкою громадянського суспільства в Україні.

Організація була заснована 2007 року та отримала міжнародне визнання, коли 2022 року їй було присуджено Нобелівську премію миру», — йдеться у повідомленні в Instagram британської королівської родини.

Король Чарльз та Олександра Матвійчук / © Getty Images

Король Чарльз та Олександра Матвійчук / © Getty Images

Монарх був у темно-синьому костюмі і взутий у чорні лаковані туфлі, а пані Матвійчук одяглася у ніжно-рожевий спідничний костюм та нюдові туфлі на невисоких підборах.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як британська королівська родина підтримує Україну під час повномасштабного вторгнення Росії до України.

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