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У рожевому сарафані та улюблених еспадрильях: королева Летиція з сім’єю сходила на виставку
Король Філіп VI та королева Летиція у супроводі своїх дочок — Леонор та Софії — відвідали виставку Жоана Міро «Пейзаж Міро» у галереї La Lonja у Пальма-де-Майорці.
Королева Летиція продемонструвала цього дня на публіці новий образ. Вона одягла рожевий сарафан на бретельках довжини максі від Boss, поєднувала його з еспадрильями цього разу на пласкій підошві від Espardenyes Torres та рожевим клатчем від Feel Mallorca.
Її Величність доповнила лук золотими сережками-висячками від Sure Jewels, розпустила волосся і зробила легкий макіяж.
Король Філіп VI цього дня був одягнений у сорочку кольору деніму, білі штани та джинсові еспадрильї — вийшла чудовий літный образ, який ідеально пасує для відпустки.
Днем раніше, нагадаємо, королівське подружжя приймало представників влади та Балеарського товариства у палаці Марівент. На прийомі королева Летиція з’явилася у білому сарафані на бретельках і з глибоким вирізом на декольте з капсульної колекції Arrels від Tony Bonet та взула еспадрильї на танкетці від Espadrilles Icon.