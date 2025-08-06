У рожевому сарафані та улюблених еспадрильях: королева Летиція з сім’єю сходила на виставку

Король Філіпп VI і королева Летиція / © Getty Images

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Королева Летиція продемонструвала цього дня на публіці новий образ. Вона одягла рожевий сарафан на бретельках довжини максі від Boss, поєднувала його з еспадрильями цього разу на пласкій підошві від Espardenyes Torres та рожевим клатчем від Feel Mallorca.

Іспанська королівська родина / © Getty Images

Її Величність доповнила лук золотими сережками-висячками від Sure Jewels, розпустила волосся і зробила легкий макіяж.

Король Філіпп VI і королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI цього дня був одягнений у сорочку кольору деніму, білі штани та джинсові еспадрильї — вийшла чудовий літный образ, який ідеально пасує для відпустки.

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Днем раніше, нагадаємо, королівське подружжя приймало представників влади та Балеарського товариства у палаці Марівент. На прийомі королева Летиція з’явилася у білому сарафані на бретельках і з глибоким вирізом на декольте з капсульної колекції Arrels від Tony Bonet та взула еспадрильї на танкетці від Espadrilles Icon.