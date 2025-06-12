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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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28
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1 хв

У рожевому штанному костюмі і човниках: королева Матильда вийшла в світ у яскравому луку

Королева Бельгії продемонструвала новий яскравий аутфіт на публічному заході.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Матильда

Королева Матильда / © Getty Images

Її Величність приймала делегацію Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) у Королівському палаці у Брюсселі.

На цю зустріч королева Матильда приїхала в рожевому штанному костюмі, який складався з короткого жакета, під який вона одягла білий топ і вкорочених штанів зі стрілками. До тону костюма Матильда підібрала замшеві туфлі-човники на підборах, рожеву сумку на плече і сережки-висячки з великим рожевим камінням. Її аутфіт також доповнювало кілька золотих браслетів, годинник на зап’ястя та каблучка із сапфіром.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Матильда зробила своє фірмове укладання і дуже легкий денний макіяж.

А вчора королева разом із чоловіком королем Філіпом прибули на заключний концерт конкурсу королеви Єлизавети в Брюсселі, де Її Величність продемонструвала білий аутфіт.

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

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