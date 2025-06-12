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У рожевому штанному костюмі і човниках: королева Матильда вийшла в світ у яскравому луку
Королева Бельгії продемонструвала новий яскравий аутфіт на публічному заході.
Її Величність приймала делегацію Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) у Королівському палаці у Брюсселі.
На цю зустріч королева Матильда приїхала в рожевому штанному костюмі, який складався з короткого жакета, під який вона одягла білий топ і вкорочених штанів зі стрілками. До тону костюма Матильда підібрала замшеві туфлі-човники на підборах, рожеву сумку на плече і сережки-висячки з великим рожевим камінням. Її аутфіт також доповнювало кілька золотих браслетів, годинник на зап’ястя та каблучка із сапфіром.
Матильда зробила своє фірмове укладання і дуже легкий денний макіяж.
А вчора королева разом із чоловіком королем Філіпом прибули на заключний концерт конкурсу королеви Єлизавети в Брюсселі, де Її Величність продемонструвала білий аутфіт.