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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
372
Час на прочитання
1 хв

У рожевому топі і спідниці з квітами: королева Максима з чоловіком-королем вирушила в поїздку

Король Віллем-Олександр та королева Максима здійснили регіональний візит до Лопікерварда та Вейфхеренландена в провінції Утрехт.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима та король Віллем-Олександр

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

В обох є села, селища та кілька невеликих та середніх міст. Вони багаті на культурну спадщину і велике почуття спільності.

Королівське подружжя відвідало міста Монтфорт, Лопік, Амейде та Віанен, де вони поспілкувалися із зацікавленими особами про можливості, перспективи та проблеми, з якими доводиться стикатися цьому регіону.

Королева Максима і король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима і король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева з’явилася на публіці в рожевому топі з вирізом «човник» і пишній спідниці у великий квітковий принт від Natan Couture, доповнивши аутфіт рожевими замшевими туфлями з прозорими вставками теж від Natan Сouture, рожевими рукавичками та білим клатчем, а також рожевим обідком на голові і великими яскравими сережками. Макіяж на обличчі королеви був виразним.

Король Віллем-Олександр був у темному костюмі, білій сорочці та з краваткою у принт.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

У Instagram королівське подружжя поділилося кількома відео із заходу.

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