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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
96
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1 хв

У рожевому вбранні з 3D-квіткою: виконувачка обов’язків президента Венесуели приїхала до Індії

Делсі Родрігес у ніжному образі зустрілася з прем'єр-міністром Індії .

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Делсі Родрігес

Делсі Родрігес / © Associated Press

Виконувачка обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес з робочим візитом відвідала Нью-Делі. Там вона зустрілася з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Делсі Родрігес і Нарендра Моді / © Associated Press

Делсі Родрігес і Нарендра Моді / © Associated Press

Для зустрічі політикиня обрала гарний ніжний образ. На ній був рожевий костюм, що складався з блузки на затин з баскою і спідницею-олівцем. Вбрання було прикрашене у зоні декольте рожевою 3D-квіткою.

Делсі Родрігес і Нарендра Моді / © Associated Press

Делсі Родрігес і Нарендра Моді / © Associated Press

Аутфіт Делсі доповнила гостроносими туфлями кольору металік на шпильках. У неї було розпущене волосся, легкий макіяж, оптичні окуляри у темній оправі на обличчі, сережки-кільця у вухах, браслети і каблучки на руках.

Делсі Родрігес / © Associated Press

Делсі Родрігес / © Associated Press

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
96
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