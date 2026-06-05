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У рожевому вбранні з 3D-квіткою: виконувачка обов’язків президента Венесуели приїхала до Індії
Делсі Родрігес у ніжному образі зустрілася з прем'єр-міністром Індії .
Виконувачка обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес з робочим візитом відвідала Нью-Делі. Там вона зустрілася з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.
Для зустрічі політикиня обрала гарний ніжний образ. На ній був рожевий костюм, що складався з блузки на затин з баскою і спідницею-олівцем. Вбрання було прикрашене у зоні декольте рожевою 3D-квіткою.
Аутфіт Делсі доповнила гостроносими туфлями кольору металік на шпильках. У неї було розпущене волосся, легкий макіяж, оптичні окуляри у темній оправі на обличчі, сережки-кільця у вухах, браслети і каблучки на руках.