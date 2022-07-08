У рожевих сабо і сукні з принтом polka dot: міністерка культури Великої Британії в об'єктивах фотографів

Надін Дорріс продемонструвала гарний аутфіт, в якому приїхала на роботу.

Міністерка культури Великої Британії Надін Дорріс потрапила в об'єктив фотографів, коли приїхала на засідання кабінету міністрів на Даунінґ-стріт, 10 у Лондоні.

Дорріс мала чудовий вигляд. Її діловий образ з нотками романтичності не залишився поза увагою її колег.

На міністерці була біла сукня міді з принтом polka dot, зверху якої вона одягла білий вкорочений жакет без коміра.

Надін Дорріс / Фото: Associated Press

Вбрання Надін скомбінувала зі стильними рожевими замшевими сабо на високій платформі.

Політикиня зробила акуратне укладання, легкий макіяж і прикрасила вуха елегантними перлинними сережками.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс на саміті НАТО у Мадриді з'явилася у сукні кольору індиго з декольте і шнурівками на талії, які імітували корсет.

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