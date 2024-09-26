У рожевій блузці та асиметричній спідниці: королева Мері знову вийшла у світ у гарному аутфіті

Королева Данії Мері побувала на відкритті виставки, присвяченій майбутній дитячій лікарні Марії Єлизавети в Копенгагені.
Дружина короля Фредеріка X знову продемонструвала бездоганний аутфіт на публіці, одягнувши рожеву шовкову блузу The Fold London, бордову асиметричну спідницю Alexander McQueen з тонким ремінцем на талії та туфлі-слінгбеки Jimmy Сhoo, прикрашені перлинами.
На шиї у Мері було намисто Petite Letter з 18-каратного золота з ініціалом її чоловіка "F" від Halberstadt, а у вухах – сережки з рожевого кварцу Dulong Fine Jewelry. Королева зробила гарне укладання і макіяж.
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Нагадаємо, днями королева Мері відвідала церемонію в Оперному театрі Копенгагена, де разом з міністеркою освіти та досліджень Крістіною Егелунд вручила премії семи викладачам вищих навчальних закладів країни. Того дня для виходу королева обрала квіткову спідницю-плісе та блакитну блузку від Victoria Beckham.
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