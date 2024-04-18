У рожевій блузці та чорних штанях: яскрава принцеса Софія приїхала на форум із чоловіком

Їхні Високості були присутні на форумі з нервово-психічних розладів у Каролінському інституті. На захід принцеса Софія приїхала в яскравій рожевій блузці з шовку із завуженими рукавами і була у чорних штанях із високою талією та поясом. Взула принцеса лаковані туфлі-човники на підборах, а в руках несла маленьку шкіряну сумку з бамбуковою ручкою. У неї у вухах були сережки-кільця, вона зробила насичений макіяж очей і рожевою помадою підкреслила губи, а волосся уклала красивими локонами.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп / Фото: Getty Images

Її чоловік принц Карл Філіпп одягнув сірий костюм у клітку, білу сорочку та вузьку синю краватку. Він зачесав волосся назад і одягнув годинник на зап'ястя. Взутий принц був у чорні шкіряні черевики.

Минулого виходу шведська принцеса продемонструвала на публіці два образи – у молочно-білому та в костюмі кольору хакі.

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