У рожевій футболці і з кошиком гранатів: королева Ранія поділилася фото

Нечасто королева Ранія ділиться кадрами з повсякденного життя.
Її Величність королева Йорданії опублікувала милий знімок в Instagram. На фото Ранія зображена сидячи за столом, на якому стоїть кошик, повний смачних і стиглих гранатів.
"Які смачні гранати! Моя вдячність Куфрсумській асоціації сільськогосподарських кооперативів виробників граната за те, що вони поділилися солодкими плодами своєї праці", — підписала кадр Ранія.
Одягнена Її Величність в рожеву футболку, низ її вбрання не видно через стіл. На обличчі у королеви сонцезахисні окуляри, а довге волосся розпущене.
Нагадаємо, раніше королева Ранія відвідала виставку дизайну фонду "Річки Йордан" і показувала фотографії в блогу з цього заходу. Тоді на публіці вона з'явилася в красивому синьо-білому аутфіті.
Читайте також:
Дві красуні: королева Ранія в золотому костюмі, Шейха Моза в романтичній блузці з рюшами
У червоній блузі і штанах-палаццо: королева Ранія продемонструвала новий образ на зустрічі у Вашингтоні
У білій сукні і з локонами: королева Ранія на новій зустрічі в США