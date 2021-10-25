У рожевій футболці і з кошиком гранатів: королева Ранія поділилася фото

У рожевій футболці і з кошиком гранатів: королева Ранія поділилася фото

Нечасто королева Ранія ділиться кадрами з повсякденного життя.

Її Величність королева Йорданії опублікувала милий знімок в Instagram. На фото Ранія зображена сидячи за столом, на якому стоїть кошик, повний смачних і стиглих гранатів.

"Які смачні гранати! Моя вдячність Куфрсумській асоціації сільськогосподарських кооперативів виробників граната за те, що вони поділилися солодкими плодами своєї праці", — підписала кадр Ранія.

Одягнена Її Величність в рожеву футболку, низ її вбрання не видно через стіл. На обличчі у королеви сонцезахисні окуляри, а довге волосся розпущене.

Нагадаємо, раніше королева Ранія відвідала виставку дизайну фонду "Річки Йордан" і показувала фотографії в блогу з цього заходу. Тоді на публіці вона з'явилася в красивому синьо-білому аутфіті.

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