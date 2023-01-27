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У рожевій мереживній сукні і з сережками-квітами: принцеса Како на заході у Токіо

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
2036
Час на прочитання
1 хв
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У рожевій мереживній сукні і з сережками-квітами: принцеса Како на заході у Токіо

Принцеса Како / Фото: Getty Images

Принцеса Японії у яскравому аутфіті виступила на церемонії.

Принцеса Како взяла участь у церемонії сторіччя Японської тенісної асоціації, яка відбулася в Токіо. Там вона виступила з промовою.

Для такої події Како обрала гарний образ. На ній була рожева мереживна сукня за коліна. У руках вона тримала білу теку і білий невеликий клатч.

Принцеса Како / © Getty Images
Принцеса Како / Фото: Getty Images

Принцеса зробила скромну зачіску, вуха прикрасила рожевими сережками у вигляді квітів, а шию – срібним ланцюжком.

Принцеса Како / © Getty Images
Принцеса Како / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на честь свого 28-річчя Како знялася у фотосесії, у якій постала у кремовому светрі, бежевій плісованій спідниці міді і кремовому напівпальті з каптуром. 

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Дата публікації
Перегляди
2036
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