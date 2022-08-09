У рожевій мінісукні з декольте і рюшами: Торі Спеллінг продемонструвала гламурний лук

Зірка популярного у 90-х телесеріалу "Беверлі-Гіллз, 90210" та мати п'ятьох дітей приміряла гарне вбрання.

Торі Спеллінг продемонструвала шанувальникам в Instagram свій новий гламурний образ. На знімках акторка постала у рожевій мінісукні з рюшами на спідниці та вирізами на талії. Вбрання також мало пікантне декольте.

До вбрання зірка одягла колготи в сітку і взула білі босоніжки на високій платформі і підборах.

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Торі зробила собі укладання з локонами, макіяж з акцентом на помаді рожевого відтінку і завершила аутфіт золотими прикрасами.

Позувала для фото Спеллінг з охолоджувальним коктейлем у руці.

Нагадаємо, Торі обожнює епатувати публіку своїми ефектнимми луками. На один із заходів вона прийшла у боді та прозорій сукні.

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