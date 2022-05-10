У рожевій панамці: кіт Бандера підтримав гурт Kalush Orchestra, який виступить на "Євробаченні"

Кумедний кіт із Прикарпаття поділився новою світлиною на своїй сторінці.

Нещодавно ми писали про висхідну зірку Instagram - 12-річного кота Кузю, який на час війни отримав від своєї родини позивний Бандера. Домашній улюбленець активно ділиться на своїй сторінці кумедними світлинами, на яких позує то з іграшковими Javelin, то поруч з Bayraktar, також у Бандери є каска на голову і бандера-смузі.

Перед початком пісенного конкурсу "Євробачення", який сьогодні стартує в італійському місті Турині, на сторінці кота з'явилася відбірка фото у рожевій панамці. Таким чином кіт Біндера вирішив підтримати учасників від України гурт Kalush Orchestra, які сьогодні виступлять під номером шість.

"Stefania" рулить...", - написано під фото пухнастої зірки.

(Щоб подивитися усі фото кота Бандери, гортайте галерею праворуч)

Також власники кота щоп’ятниці проводять благодійний аукціон іграшок з якими він з'являється на фото. Переможець, з найвищою ставкою, переказує всю суму на офіційний рахунок БФ "Повернись живим" і отримує бажану іграшку.

Читайте також: