У рожевій спідниці-олівці і на шпильках: президентка Молдови підкреслила струнку фігуру ефектним луком

Мая Санду вийшла у світ у цікавому аутфіті, в якому поєднала синій і ніжно-рожевий кольори.
Президентка Молдови Мая Санду взяла участь у церемонії передавання допомоги на суму понад 200 мільйонів леїв, запропонованого Республіці Молдова урядом Німеччини для боротьби з пандемією Covid-19.
В Instagram Санду опублікувала знімки з заходу. У підписі вона зазначила, що зараз медичні установи країни забезпечені достатньою кількістю засобів захисту, а у лікарів реанімації є додаткове обладнання для порятунку життів.
"Цю щедрість отримали після моєї розмови з федеральною канцлеркою Ангелою Меркель у березні, коли я пояснила їй серйозне становище медичної системи і попросила у неї підтримки, щоб виправити ситуацію. Допомога, яка надається в разі необхідності, є ще одним доказом того, що Німеччина є надійним партнером і вірним другом нашої країни і життів", — написала Мая.
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Цього дня президентка продемонструвала ефектний діловий образ. На ній була синя сорочка, яку вона заправила у ніжно-рожеву спідницю-олівець.
Вбрання Мая поєднала з бежевими шкіряними туфлями на шпильках. Волосся глави держави були акуратно укладене, а на обличчя вона одягла захисну маску. Санду мала прекрасний вигляд.
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