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У рожевій сукні і білому жакеті: яскравий аутфіт прессекретарки Байдена

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У рожевій сукні і білому жакеті: яскравий аутфіт прессекретарки Байдена

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін Жан-П’єр гармонійно поєднала речі у новому образі.

Прессекретарка Білого дому - Карін Жан-П’єр - провела черговий брифінг у Вашингтоні.

Перед журналістами вона з'явилася у новому яскравому образі. Карін поєднала білий жакет із рожевою сукнею з прихованими ґудзиками і поясом на талії. Ці кольори мали гармоній вигляд у її аутфіті.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press
Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Аксесуари у Жан-П’єр незмінні – її улюблені золоті сережки-пусети і делікатна підвіска з діамантом на золотому ланцюжку.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Карін Жан-П’єр прийшла до журналістів у костюмі трав'яного відтінку і топі з V-подібним вирізом.

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Дата публікації
Перегляди
933
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