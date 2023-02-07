У рожевій сукні і білому жакеті: яскравий аутфіт прессекретарки Байдена

Карін Жан-П’єр гармонійно поєднала речі у новому образі.
Прессекретарка Білого дому - Карін Жан-П’єр - провела черговий брифінг у Вашингтоні.
Перед журналістами вона з'явилася у новому яскравому образі. Карін поєднала білий жакет із рожевою сукнею з прихованими ґудзиками і поясом на талії. Ці кольори мали гармоній вигляд у її аутфіті.
Аксесуари у Жан-П’єр незмінні – її улюблені золоті сережки-пусети і делікатна підвіска з діамантом на золотому ланцюжку.
Нагадаємо, раніше Карін Жан-П’єр прийшла до журналістів у костюмі трав'яного відтінку і топі з V-подібним вирізом.
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