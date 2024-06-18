У рожевій сукні і кремових туфлях: королева Матильда у яскравому аутфіті приїхала на конференцію

Королева Бельгії Матильда взяла участь у конференції щодо реалізації Цілей сталого розвитку в Європейському Союзі, яка відбулася у Бельгійській національній бібліотеці у Брюсселі.

Для такої події королева обрала красивий яскравий аутфіт. На ній була рожева асиметрична сукня з вирізом "човник" і широким тканинним поясом. Взута вона була у лаковані кремові туфлі, а в руці тримала кремовий клатч.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Аутфіт Матильда доповнила елегантною зачіскою з прикореневим об'ємом, макіяжем у ніжних відтінках, цікавими золотими сережками з фіолетовим та білим камінням у вигляді серця, золотими браслетами, годинником і каблучкою з синім каменем.

Нагадаємо, королева Матильда на концерті конкурсу скрипалів королеви Єлизавети у Брюсселі з'явилася у білій блузці від Maison Natan з V-подібним вирізом і блакитній спідниці, декорованій камінням.

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