У рожевій сукні і квіткових слінгбеках: ефектна Джилл Байден на івенті у Білому домі

Джилл Байден взяла участь у заході Girls Leading Change, організований на честь Міжнародного дня дівчат. Івент відбувся у східній кімнаті Білого дому у Вашингтоні.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Там перша леді продемонструвала ефектний яскравий аутфіт. На ній була рожева сукня міді із довгими рукавами та імітованим поясом на талії. Вбрання чудово облягало підтягнуту фігуру Джилл.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Образ дружина президента доповнила білими слінгбеками J’adior від Dior з квітковим принтом і написами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Байден зробила гарне укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах, вуха прикрасила сережками з перлами, шию – підвісками на ланцюжках, а руки – золотими браслетами, годинником і каблучками.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на зустріч із подружжям Зеленських Джилл Байден одягла обтислу синю сукню довжини міді з округлим коміром, рукавами три чверті і декоративними ґудзиками в зоні декольте.

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