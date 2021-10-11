У рожевій сукні і квітковій масці: 81-річна спікерка Палати представників США в Лісабоні

У рожевій сукні і квітковій масці: 81-річна спікерка Палати представників США в Лісабоні

Ненсі Пелосі у красивому образі з'явилася у Португалії.

Сьогодні, 11 жовтня, спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі взяла участь у сесії Парламентської асамблеї НАТО в Лісабоні.

Ненсі Пелосі / Associated Press

Там вона зустрілася з прем'єр-міністром Португалії Антоніо Костою і спікером парламенту Португалії Едуардо Ферро Родрігесом.

Ненсі Пелосі / Associated Press

Пані Пелосі мала прекрасний вигляд. Вона одягла рожеву сукню по фігурі довжиною трохи нижче коліна і рожеві туфлі. Політикиня блиснула стрункими ногами у цьому луці.

Ненсі Пелосі / Associated Press

Волосся Пелосі акуратно уклала, зробила макіяж смокі-айс і одягла на обличчя яскраву маску з квітковим принтом.

Ненсі Пелосі / Associated Press

Аутфіт вона доповнила елегантними золотими сережками, намистом, браслетом з синіми каменями і каблучкою зі смарагдом.

Ненсі Пелосі / Associated Press

Ненсі Пелосі / Associated Press

Пелосі любить одягатися яскраво. Раніше вона вийшла в світ у пурпуровому костюмі, який складався з жакета та прямих штанів, і білому топі. До жакету була прикріплена золота брошка.

Ненсі Пелосі / Associated Press

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