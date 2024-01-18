У рожевій сукні і перлах: Джилл Байден у ніжному образі приїхала до Чикаго

Джилл Байден відвідала Нейропсихіатричний інститут Іллінойського університету Чикаго. Вона оглянула заклад і взяла участь у круглому столі, на якому обговорювали важливість досліджень здоров’я жінок.

Голлі Беррі і Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді продемонструвала там ніжний аутфіт. На ній була світло-рожева сукня міді і такого самого кольору елегантний жакет.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Образ Джилл доповнила замшевими чоботами на стійких підборах. Вона зробила гарне укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах, вуха прикрасила сережками з перлами, шию – перлинним намистом із кількома нитками, а руки – перлинними та золотими браслетами. До лацкану жакета вона прикріпила цікаву золоту брошку з камінням.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

У заході також взяла участь акторка Голлі Беррі, яка з'явилася там у чорній сукні міді зі шкіряним поясом та у чорних чоботах.

Голлі Беррі і Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл Байден у білих штанях і з ніжно-рожевими ліліями повернулась із Віргінських островів.

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