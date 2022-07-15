У рожевій сукні і з тінями кольору електрик: Біллі Портер у яскравому образі відвідав кінофестиваль

Актор дебютував як режисер на одному з найбільших кінофорумів Лос-Анджелеса.

Біллі Портер відвідав ЛГБТ-кінофестиваль Outfest у Лос-Анджелесі. Там відбулася прем'єра фільму Anything's Possible, який став його режисерським дебютом.

Портер обрав для заходу яскравий розкішний образ. На ньому була рожева довга сукня-жакет із золотими ґудзиками та відкритою зоною декольте. Вбрання актор поєднав із золотими чоботами на високій платформі і підборах та з рожевим клатчем.

Біллі Портер / Фото: Getty Images

На шиї у нього був золотий кулон у вигляді сонця на ланцюжку, на вусі – золота прикраса, а на руках – золоті браслети і каблучки.

Біллі зробив зачіску з довгою косою і насичений макіяж з акцентом на тінях кольору електрик.

Біллі Портер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Портер завжди опиняється у центрі уваги. А все завдяки його епатажним образам. Приміром, на церемонії нагородження премії Fashion Award у Королівському Альберт-голі в Лондоні актор позував у довгій блискучій чорно-білій сукні з великим принтом "собачий зуб", розшитій бісером, і з гострими і високими плечима.

Біллі Портер / Фото: Getty Images

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