У рожевій сукні і замшевих туфлях на шпильках: пані посол України зустрілася з королівським подружжям Бельгії

Пані посол України в Бельгії та Люксембурзі Наталія Аношина побувала на прийомі, який влаштували король Бельгії Філіп і королева Матильда. На нього також завітали іноземні дипломати, глави місій (посли і консули) і їхні чоловіки. Захід відбувся 9 січня у Королівському замку Лакен у Брюсселі.

Пані Аношина обрала для своєї появи яскравий образ. На ній була рожева сукня-футляр із короткими рукавами, яку вона скомбінувала із замшевими ніжно-рожевими туфлями на шпильках.

Наталія Аношина / Фото: Getty Images

Пані посол зробила зачіску з легкими локонами, зібравши і закріпивши верхні пасма волосся ззаду. У макіяжі вона зробила акцент на рожевій помаді і доповнила аутфіт прикрасами з білим і рожевим камінням.

Наталія Аношина / Фото: Getty Images

На плечі у Наталії висіла рожева сумка з пітоновим принтом.

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