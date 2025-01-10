У рожевій сукні і замшевих туфлях на шпильках: пані посол України зустрілася з королівським подружжям Бельгії

Наталія Аношина зустрілася з королем і королевою Бельгії.
Пані посол України в Бельгії та Люксембурзі Наталія Аношина побувала на прийомі, який влаштували король Бельгії Філіп і королева Матильда. На нього також завітали іноземні дипломати, глави місій (посли і консули) і їхні чоловіки. Захід відбувся 9 січня у Королівському замку Лакен у Брюсселі.
Пані Аношина обрала для своєї появи яскравий образ. На ній була рожева сукня-футляр із короткими рукавами, яку вона скомбінувала із замшевими ніжно-рожевими туфлями на шпильках.
Пані посол зробила зачіску з легкими локонами, зібравши і закріпивши верхні пасма волосся ззаду. У макіяжі вона зробила акцент на рожевій помаді і доповнила аутфіт прикрасами з білим і рожевим камінням.
На плечі у Наталії висіла рожева сумка з пітоновим принтом.
Читайте також:
- В улюбленому сірому костюмі: королева Бельгії Матильда відвідала виставку картин відомого художника
- У вишиванці, з синьо-жовтим манікюром і бавовною: пані посол Великої Британії в Україні записала відео для українців
- У синьому вбранні і з патріотичними прикрасами: пані посол України в США на зустрічі з Байденами