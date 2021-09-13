У рожевій сукні-міді і капелюсі-таблетці: графиня Софі на королівському весіллі

У рожевій сукні-міді і капелюсі-таблетці: графиня Софі на королівському весіллі

На весіллі Флори Огілві і Тімоті Вестерберга були присутні і члени британської королівської сім'ї.

Зокрема графиня Вессекська Софі приїхала на церемонію вінчання разом зі своїм чоловіком принцом Едвардом. 56-річна Софі одягла лаконічну рожеву сукню-міді з короткими рукавами-ліхтариками з гумками і з таким же декором на горловині. До образу графиня підібрала світлий капелюх-таблетку з великою квіткою з боку, пришпилила брошку на груди, взула білі туфлі-човники з широкими застібками на щиколотках і взяла з собою молочно-білий клатч, прикрашений квітами.

Софі Вессекська і принц Едвард / Getty Images

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Також образ графині Вессекської доповнював лаконічний макіяж, сережки-підвіски з перлинним камінням і волосся вона зібрала в зачіску. Її чоловік принц Едвард був одягнений у фрак, білу сорочку, жилет і сірі штани в смужку.

Флора Огілві — це онука принцеси Олександри, двоюрідної сестри королеви Єлизавети II. 84-річна принцеса також сяяла на святкуванні в ніжно-рожевому вбранні.

Весілля Флори Огілві і Тімоті Вестерберга / Getty Images

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