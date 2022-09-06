У рожевій сукні та човниках: Керрі Джонсон прийшла підтримати чоловіка Бориса під час його прощальної промови

Сьогодні експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив на Даунінг-стріт зі своєю прощальною промовою.

Його дружина Керрі Джонсон прийшла, щоб підтримати чоловіка у такий важливий день. Тепер Джонсон вирушить до Балморала разом із новообраною прем'єр-міністеркою Ліз Трасс на зустріч до Її Величності королеви Єлизавети II, де монархиня проведе аудієнцію.

Керрі Джонсон / Фото: Associated Press

34-річна Керрі була сьогодні одягнена в сукню кольору фуксії від бренду Harmur. Вбрання із цікавим акцентом на поясі та в дрібний квітковий принт чудово гармоніювало з кількома золотими прикрасами на шиї Керрі, золотими сережками-кільцями та денним макіяжем. Взута місіс Джонсон була в бежеві туфлі-човники із замші.

Борис Джонсон був у сірому класичному костюмі, білій сорочці та блакитній краватці. Його зачіска, як завжди, мала приголомшливий вигляд.

Керрі Джонсон / Фото: Associated Press

Борис та Керрі Джонсони / Фото: Associated Press

Борис та Керрі Джонсони / Фото: Associated Press

Чекаємо на Ліз Трасс на аудієнції у королеви Єлизавети II. Ліз стала третьою жінкою на цій посаді після Маргарет Тетчер і Терези Мей, і стала 15-м прем'єр-міністром Її Величності.

Борис та Керрі Джонсони / Фото: Associated Press

Борис та Керрі Джонсони / Фото: Associated Press

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