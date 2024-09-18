У рожевій сукні та капелюсі-таблетці: принцеса Лаурентін на відкритті державного парламенту

58-річна нідерландська принцеса Лаурентін із чоловіком принцом Костянтином відвідала державне відкриття парламенту в Гаазі.
Принцеса Лаурентін з'явилася на публіці в рожевій максісукні з рукавами-кльош з мереживним оздобленням і такою самою мереживною горловиною. Образ свій Лаурентін доповнила капелюхом-таблеткою та гостроносими туфлями-човниками на підборах. А також сережками-висячками, кількома каблучками на пальцях, діамантовим браслетом на зап'ясті та червоним манікюром.
Принц Костянтин, як і його старший брат, король Віллем-Олександр був у фраку. Він також одягнув смугасті штани, сірий жилет, білу сорочку та сіру краватку в принт.
На урочистому заході в Гаазі також з'явилися і доньки короля та королеви – принцеса Катаріна-Амалія та принцеса Алексія.
Читайте також:
- Одна за іншу яскравіша: королева Максима та її дочки на відкритті державного парламенту Нідерландів
- Яскравіша за королеву Максиму: нідерландська принцеса Лаурентін в ефектному луку приїхала на концерт
- Бере приклад із королеви Максими: принцеса Лаурентін у яскравому луку приїхала на зустріч із дітьми