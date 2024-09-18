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У рожевій сукні та капелюсі-таблетці: принцеса Лаурентін на відкритті державного парламенту

У рожевій сукні та капелюсі-таблетці: принцеса Лаурентін на відкритті державного парламенту

Принцеса Лаурентін та принц Костянтин / Фото: Getty Images

58-річна нідерландська принцеса Лаурентін із чоловіком принцом Костянтином відвідала державне відкриття парламенту в Гаазі.

Принцеса Лаурентін з'явилася на публіці в рожевій максісукні з рукавами-кльош з мереживним оздобленням і такою самою мереживною горловиною. Образ свій Лаурентін доповнила капелюхом-таблеткою та гостроносими туфлями-човниками на підборах. А також сережками-висячками, кількома каблучками на пальцях, діамантовим браслетом на зап'ясті та червоним манікюром.

Принц Костянтин, як і його старший брат, король Віллем-Олександр був у фраку. Він також одягнув смугасті штани, сірий жилет, білу сорочку та сіру краватку в принт.

Принцеса Лаурентін та принц Костянтин / © Getty Images
Принцеса Лаурентін та принц Костянтин / Фото: Getty Images

На урочистому заході в Гаазі також з'явилися і доньки короля та королеви – принцеса Катаріна-Амалія та принцеса Алексія.

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images
Принцеса Катаріна-Амалія / Фото: Getty Images
Принцеса Алексія / © Getty Images
Принцеса Алексія / Фото: Getty Images

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