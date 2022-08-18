У рожевій сукні та квіткових сережках: королева Маргрете II відвідала галерею

Королева Данії Маргрете II вперше за довгий час літніх канікул з'явилася на публічному заході.

Вчора Її Величність відвідала відкриття виставки картин у Музеї Анрі Мартіна у Каорі.

82-річна королева мала чудовий вигляд і була одягнена у рожеву сукню довжини міді у поєднанні з білими босоніжками на невисоких підборах. Волосся королева зібрала в пучок, зробила макіяж з акцентом на рожеві губи, одягла сережки у формі ромашок, а до сукні пришпилила брошку у вигляді півня з діамантами та перлами.

Маргрете II з цікавістю розглядала картини у залі галереї.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми писали, що королева Маргрете II та її родина відмовилися від послуг відомого бренду через війну, яку Росія розв'язала на території України.

А також про те, що сама королева Данії Маргрете II ще у березні 2022 року відреагувала на війну та зробила велику пожертву для допомоги українцям. У своїй промові Її Величність згадала, як маленькою переживала Другу світову війну.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Читайте також: