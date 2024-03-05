У рожевій сукні та квіткових сережках: королева Матильда вирушила у закордонну поїздку

Її Величність королева Матильда зустрілася з президентом Кот-д'Івуару Алассаном Драманом Уаттарою в Абіджані. Бельгійська королева перебуває з візитом у Кот-д'Івуар як захисник ООН з Цілей сталого розвитку.

Цього дня на 51-річній королеві була сукня з квітковим принтом та поясом ніжного рожевого кольору від Oscar de la Renta. До вбрання Матильда підібрала клатч Delvaux блідо-рожевого кольору та туфлі-човники до тону на підборах. У вухах Матильди були світлі квіткові сережки, вона зробила легкий макіяж трохи підкресливши губи рожевим блиском, а на зап'ясті у неї був улюблений золотий браслет і годинник. На пальці у Її Величності сяяла заручальна каблучка з сапфіром.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Нагадаємо, минулого свого виходу Матильда продемонструвала повністю сірий аутфіт.

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