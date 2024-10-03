В рожевій сукні та на підборах: королева Бельгії Матильда відвідала симпозіум

Її Величність відвідала "Другий симпозіум Її Величності Королеви". Захід був присвячений психічному здоров'ю людей похилого віку та організований Королівською медичною академією Бельгії.

На симпозіумі королева виступила зі вступною промовою, оскільки є почесним членом цієї організації.

Вона з'явилася в яскраво-рожевій сукні лаконічного фасону. Вбрання мало рукави три чверті та підкреслену талія. Доповнила вона його бежевими туфлями і клатчем. Макіяжу на обличчі у жінки практично не було, але коштовності вона до образу додала – прикрасила зап'ястя золотим годинником і браслетами.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

А поки Матильда сяяла в Брюсселі, інша королівська особа – королева Нідерландів Максима – відвідала захід у місті Нордвейк. Вона з'явилася на космічній виставці.

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