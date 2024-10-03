В рожевій сукні та на підборах: королева Бельгії Матильда відвідала симпозіум

Королева Бельгії Матильда привернула увагу яскравим вбранням у Брюсселі.
Її Величність відвідала "Другий симпозіум Її Величності Королеви". Захід був присвячений психічному здоров'ю людей похилого віку та організований Королівською медичною академією Бельгії.
На симпозіумі королева виступила зі вступною промовою, оскільки є почесним членом цієї організації.
Вона з'явилася в яскраво-рожевій сукні лаконічного фасону. Вбрання мало рукави три чверті та підкреслену талія. Доповнила вона його бежевими туфлями і клатчем. Макіяжу на обличчі у жінки практично не було, але коштовності вона до образу додала – прикрасила зап'ястя золотим годинником і браслетами.
А поки Матильда сяяла в Брюсселі, інша королівська особа – королева Нідерландів Максима – відвідала захід у місті Нордвейк. Вона з'явилася на космічній виставці.
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