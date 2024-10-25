У рожевій сукні та нюдових човниках: королева Летиція з родиною приїхала на аудієнцію

Король та королева Іспанії разом з принцесою Астурійською та інфантою Софією приймають на аудієнції в готелі La Reconquista в Ов'єдо лауреатів премії 2023 року.
Цей прийом є частиною заходів, які передували церемонії вручення премії принцеси Астурійської 2024 року.
Королева Летиція обрала для нового виходу твідову рожеву сукню міді з французькими рукавами та торочкою на манжетах та талії, поєднуючи вбрання з нюдовими туфлями-човниками на низьких підборах. Образ королеви доповнювали сережки-висячки, насичений макіяж та улюблена каблучка Coreterno.
Її чоловік король Філіп VI одягнув синій костюм, білу сорочку і краватку в горох. Принцеса Леонор одягла коротку сукню з твіду у поєднанні з щільними чорними колготами і туфлями-човниками, а її сестра інфанта Софія була в синій короткій сукні в горох з бантом на талії та синіх замшевих балетках.
Сімейство із задоволенням позувало фотографам на світському заході. Нагадаємо, напередодні королева Летиція з'явилася на галавечорі, присвяченому премії, у синій сукні міді та мала розкішний вигляд.
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