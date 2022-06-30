У рожевій сукні та нюдових слінгбеках: королева Летиція розважає гостей саміту НАТО

У Мадриді триває третій фінальний день саміту НАТО. Іспанська королева Летиція продовжує зустрічі з першими леді та дружинами прем'єр-міністрів різних країн.

Сьогодні Її Величність королева Летиція, президент Фонду Королівського театру Грегоріо Мараньйон Моя та директор Королівського театру Ігнасіо Гарсія-Беленгер відвідали Королівський театр під час саміту НАТО.

Королева Летиція з гостями у Мадриді / Фото: Getty Images

До театру також приїхали перша леді Франції Бріжит Макрон, дружина прем'єр-міністра Іспанії Бегонья Гомес, дружина генерального секретаря НАТО Інгрід Шулеруд та багато інших гостей.

49-річна Летиція одягла яскраво-рожеву сукню для відвідування театру. Вбрання без рукавів і з маленькими ґудзиками на грудях від Carolina Herrera Її Величність поєднувала з бежевими слінгбеками на підборах і клатчем в тон. Зробила собі насичений макіяж очей, укладання та одягла золоті сережки-кільця.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Також читайте Королева Летиція та Джилл Байден відвідали центр українських біженців у Мадриді

Цього тижня Мадрид був у центрі уваги, коли світові лідери прибули до іспанської столиці на саміт НАТО.

Напередодні, нагадаємо, королева Летиція зустрілася з першими леді різних країн у Королівському палаці Ла-Гранха в Сан-Ільдефонсо в Сеговії, де організувала для них екскурсію. Цього дня королева була у гороховій сукні від іспанського бренду Laura Bernal.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Читайте також: