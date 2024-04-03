У рожевій сукні та слінгбеках до тону: королева Летиція у весняному образі з'явилася на церемонії

Король Філіп VI та королева Летиція повернулися до роботи після нетривалих великодніх канікул.

Сьогодні подружжя було присутнє на церемонії вручення Золотої медалі за заслуги в галузі образотворчого мистецтва у Палаці конгресів у Кадісі.

Королева Летиція обрала для цього виходу біло-рожеву сукню в дрібний принт з V-подібним вирізом, рукавами-буфами з підплічниками та глибоким вирізом спереду від бренду Lady Pipa. У ній королева з'являлася на публіці на вручення премії Сервантеса 2023 року.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Вбрання королева доповнила рожевими слінгбеками від Carolina Herrera та білою сумкою від італійського бренду Furla. Летиція розпустила і злегка накрутила волосся, одягла сережки-висячки від Tous, зробила насичений макіяж очей і трохи підкреслила губи.

Її чоловік король Філіп VI був у темно-сірому костюмі в тонку смужку, білій сорочці і з рожевою краваткою в принт, який він точно підібрав до вбрання королеви.

Король Філіп VI та королева Летиція / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, що королева Летиція та король Філіп VI посилюють охорону для своєї старшої дочки – спадкової принцеси Леонор.

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