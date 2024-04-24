У рожевій сукні та старовинній тіарі: королева Сільвія сяяла на банкеті

Шведська королівська родина приймає у себе в гостях президентське подружжя Фінляндії.

Перша леді Фінляндії Сюзанна Іннес-Стубб та її чоловік президент Фінляндії Олександр Стубб відвідали урочистий бенкет, організований королевою Швеції Сільвією та королем Карлом Густавом у Стокгольмському палаці.

Король і королева Швеції з президентським подружжям Фінляндії / Фото: Getty Images

Королева Сільвія з'явилася на ньому в рожевій максісукні Georg et Arend, доповнивши образ рожевим клатчем і тіарою з дев'ятьма зубцями, створеною 1860-х роках, у неї на шиї було кольє з діамантами та сережки-висячки у вухах. Королева зробила макіяж очей і рожеву помаду несла на губи.

Перша леді Фінляндії була в золотій сукні на одне плече та з цікавим квітковим кольє на шиї та сережках у вухах, підібраних йому до тону.

Під час урочистого банкету король Карл Густав виступив із промовою, в якій сказав: "Фінляндія завжди матиме місце у серцях шведів. Ми сусіди, друзі та сім'я, і нас багато поєднує. Давайте зберігати надію та разом протистояти світовим викликам!".

Фото та відео з банкету також поділилися в офіційному акаунті королівської родини у Instagram.

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