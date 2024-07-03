У рожевій сукні та з квітами на капелюсі: гарна герцогиня Софі відвідала службу з королівською родиною

Герцогиня Единбурзька Софі відвідала службу Ордену Чортополоха у соборі Святого Джайлса в Единбурзі.
Цього дня її чоловік принц Едвард і королева Камілла стали членами Ордену Чортополоха — найбільшого лицарського ордена Шотландії, який вручає монарх.
59-річна герцогиня Софі з'явилася сьогодні на публіці в ніжно-рожевій сукні з поясом, що підкреслює талію, крислатому капелюсі в дрібний квітковий принт на підкладці, в руках тримала мініатюрний клатч, підібраний до тону. Герцогиня зібрала волосся в зачіску, зробила макіяж та доповнила образ сережками у вухах, каблучкою на пальці та кількома браслетами на зап'ясті.
Софі иала дуже витончений вигляд, як, втім, і днем раніше, коли в ніжно-блакитній сукні від Roland Mouret приїхала на садову вечірку, де головували Чарльз і Камілла.
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