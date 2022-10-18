У рожевій сукні та з квітковою сумкою: королева Летиція на зустрічі з мером Берліна

Король Іспанії Філіп VI та королева Летиція все ще перебувають з офіційним візитом у Німеччині.

Сьогодні королівське подружжя зустрілося з мером Берліна пані Францискою Гіффі. Трійцю зазнімкували біля Бранденбурзьких воріт.

Король Філіп VI та королева Летиція / Фото: Getty Images

Король та королева Іспанії здійснюють державний візит до Федеративної Республіки Німеччина 17, 18 та 19 жовтня. Крім інституційної частини у столиці, до програми включено візит до Франкфурта на відкриття Книжкового ярмарку та відвідування Європейського центрального банку.

На зустрічі з мером Берліна королева Летиція з'явилася в рожевій сукні міді та пальті кольору кемел, яке накинула на плечі. Вбрання Її Величність поєднувала з бежевою сумкою з квітковим принтом і туфлями-човниками в тон на підборах.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

У Летиції було розпущене волосся, а на обличчі був легкий денний макіяж. Також вона, як і король Філіп, тримала в руках парасольку, бо йшов дощ.

Мер міста Берлін була одягнена у пряме пальто кольору морської хвилі, під яким виднілася чорна сукня, а до нього Франциска підібрала туфлі в тон на підборах.

Нагадаємо, вчора на вечірній прийом королева Летиція прибула у червоній сукні з кейпнакидкою від Stella McCartney і затьмарила своїм образом навіть першу леді Німеччини.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Читайте також: