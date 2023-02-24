У рожевій сукні, яку розкритикували: королева Летиція відвідала ярмарку із чоловіком-королем

Король та королева Іспанії відкрили вчора художню ярмарку ARCO 2023 в Іфемі, в Мадриді.
Королева Летиція приїхала на захід у ніжно-рожевій сукніміді з поясом на талії від іспанського бренду Moises Nieto, яку раніше вже носила. Деякі шанувальники розкритикували вбрання вартістю 165 євро через те, що воно не відповідає зимовому сезону та погоді. Королева одягла його з парою бежевих туфель на підборах від Prada і поєднала з красивою сумкою з квітковими деталями від Furla за 395 євро.
Її Величність одягла пару великих сережок з кольоровим камінням від іспанського бренду Cashfana, зробила насичений макіяж очей рожевими тінями і підкреслила губи блиском, а волосся гладко зачесала назад.
Король Філіп VI теж мав елегантний вигляд, одягнувши сірий костюм у смужку, білу сорочку та краватку у дрібний квітковий принт. Натомість підписники у соцмережах оцінили стильну сумку королеви.
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