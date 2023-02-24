У рожевій сукні, яку розкритикували: королева Летиція відвідала ярмарку із чоловіком-королем

Королева Летиція приїхала на захід у ніжно-рожевій сукніміді з поясом на талії від іспанського бренду Moises Nieto, яку раніше вже носила. Деякі шанувальники розкритикували вбрання вартістю 165 євро через те, що воно не відповідає зимовому сезону та погоді. Королева одягла його з парою бежевих туфель на підборах від Prada і поєднала з красивою сумкою з квітковими деталями від Furla за 395 євро.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Її Величність одягла пару великих сережок з кольоровим камінням від іспанського бренду Cashfana, зробила насичений макіяж очей рожевими тінями і підкреслила губи блиском, а волосся гладко зачесала назад.

Король Філіп VI теж мав елегантний вигляд, одягнувши сірий костюм у смужку, білу сорочку та краватку у дрібний квітковий принт. Натомість підписники у соцмережах оцінили стильну сумку королеви.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

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