У рожевій сукні з бантом: гарна королева Матильда приїхала на прийом

Король Бельгії Філіп та його дружина провели прийом у Королівському палаці у Брюсселі.

Король Філіп та королева Матильда приймали членів основних органів влади Бельгії у Королівському палаці. Її Величність королева прибула на захід у лаконічній рожевій сукні-міді з тонким поясом на талії бантом на декольте. Вона доповнила свій красивий образ пісочним клатчем і замшевими туфлями-човниками, підібраними до тону аксессуару.

У Матильди у вухах були перлинні сережки з діамантами, на зап'ясті золотий браслет і годинник, а на пальці виблискувала заручальна каблучка із сапфіром. Король Філіп одягнув синій класичний костюм, молочно-білу сорочку та синю краватку.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно королева Матильда відсвяткувала 52-річчя, а палац ділився її новими фото на честь свята.

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