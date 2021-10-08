У рожевій сукні з цікавим вирізом: королева Матильда захопила новим аутфітом

Королівське подружжя Бельгії відвідало спільний публічний захід.

Король Філіп і королева Матильда були присутні на відкритті виставки робіт британського художника Девіда Гокні в Центрі витончених мистецтв BOZAR в Брюсселі.

До цього дня Девід Гокні є одним із важливих і впливових фігур в світі мистецтва. На виставці представлені роботи з колекції Тейт і Королівської академії мистецтв 1954-2017 років.

Король Філіп і королева Матильда / Getty Images

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48-річна королева Матильда приїхала на захід в красивій рожевій сукні довжини трохи нижче колін з цікавим вирізом на декольте. У сукні був рукав три чверті, вбрання чудово гармоніювало зі світлими туфлями-човниками на підборах і маленьким клатчем. Очі Матильда підкреслила макіяжем з блакитним відтінком, а губи нафарбувала блиском. Також її образ доповнювали сережки-підвіски з камінням. А її чоловік король Філіп одягнув темний класичний костюм, білу сорочку і краватку в принт.

Король Філіп і королева Матильда / Getty Images

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