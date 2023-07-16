У рожевій сукні з каскадною баскою: перша леді Польщі в ефектному аутфіті з'явилася на зустрічі

Президент Польщі Анджей Дуда і його дружина Агата Корнгаузер-Дуда днями приймали у себе в гостях у Варшаві президента Південної Кореї Юн Сук Йоля з дружиною Кім Кеон Хі.

Кім Кеон Хі та Агата Корнгаузер-Дуда / Фото: Associated Press

Для урочистої зустрічі перша леді Польщі обрала красивий яскравий образ. На ній була елегантна приталена рожева сукня цікавого крою – з каскадною баскою на талії і декоративний елементом на одному плечі. Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру Агати.

Анджей Дуда і Агата Корнгаузер-Дуда / Фото: Getty Images

Аутфіт Корнгаузер-Дуда доповнила рожевими замшевими туфлями-човниками. Вона зробила акуратне укладання, макіяж із акцентом на очах, вуха прикрасила лаконічними сережками з камінням, а руки – золотими браслетами і каблучками. До лінії поясу перша леді прикріпила вишукану брошку з камінням і перлиною.

Кім Кеон Хі та Агата Корнгаузер-Дуда / Фото: Associated Press

Кім Кеон Хі теж надала перевагу яскравому вбранню – на ній була жовта сукня з розкльошеною спідницею, яка візуально збільшувала її тендітну фігуру.

Нагадаємо, Агата Корнгаузер-Дуда на зустрічі із подружжям Зеленських у Варшаві постала в елегантному білому пальті, з-під якого визирало чорне атласне вбрання. У руках вона тримала чорний клатч-футляр.

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