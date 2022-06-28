У рожевій сукні з квітами і еспадрильях: Джилл Байден приїхала до Іспанії

Перша леді США в ефектному аутфіті пройшлася вулицями Мадрида.
Джилл Байден фотографи заскочили на вулицях Мадрида, куди вона приїхала на саміт НАТО.
Перша леді, як завжди, мала прекрасний вигляд. На ній була рожева сукня з квітковим принтом довжини міді і поясом на талії. Вбрання вона скомбінувала з чорними еспадрильями на солом'яній танкетці та із зав'язками на щиколотках.
Акуратне укладання, чрорні окуляри і прикраси завершили гарний лук пані Байден.
Нагадаємо, під час свого візиту до Іспанії Джилл зустрілася з іспанською королевою Летицією. Байден була одягнена в червоний костюм із золотими ґудзиками на жакеті від Schiaparelli і взута в нюдові туфлі-човники на підборах. Королева Летиція одяглася в чорно-білу сукню в горох і взула чорні слінгбеки на підборах.
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