У рожевій сукні з квітами і еспадрильях: Джилл Байден приїхала до Іспанії

У рожевій сукні з квітами і еспадрильях: Джилл Байден приїхала до Іспанії

Перша леді США в ефектному аутфіті пройшлася вулицями Мадрида.

Джилл Байден фотографи заскочили на вулицях Мадрида, куди вона приїхала на саміт НАТО.

Перша леді, як завжди, мала прекрасний вигляд. На ній була рожева сукня з квітковим принтом довжини міді і поясом на талії. Вбрання вона скомбінувала з чорними еспадрильями на солом'яній танкетці та із зав'язками на щиколотках.

Джилл Байден / Фото: Getty Images

Акуратне укладання, чрорні окуляри і прикраси завершили гарний лук пані Байден.

Нагадаємо, під час свого візиту до Іспанії Джилл зустрілася з іспанською королевою Летицією. Байден була одягнена в червоний костюм із золотими ґудзиками на жакеті від Schiaparelli і взута в нюдові туфлі-човники на підборах. Королева Летиція одяглася в чорно-білу сукню в горох і взула чорні слінгбеки на підборах.

Джилл Байден і королева Летиція / Фото: Getty Images

Читайте також: