У рожевій сукні з квітковим оздобленням: принцеса Швеції Софія на королівському дні народження

Дружина шведського принца одягла на свято максісукню, яка зараз продається зі знижкою.

14 липня кронпринцесі Швеції Вікторії виповнюється 46 років. Щорічно день народження спадкоємиці шведського престолу святкується концертом у замку Солліден та у руїнах замку Борггольм на острові Еланд. Серед гостей цього свята з'явилися її молодший брат принц Карл Філіп із дружиною принцесою Софією та молодша сестра принцеса Мадлен із чоловіком Крісом О'Нілом.

Але якщо Мадлен була в сережках-квітах та сукні з об'ємними рукавами від ALEXIS, то Софія обрала однотонну сукню.

Вбрання принцеси Софії було від бренду byTiMo. Сукня мала рюшу на спідниці і мереживне квіткове оздоблення, а також рукави до ліктя. Спереду спідницю прикрашали невеликі складки.

Принц Карл Філіп, принцеса Софія, принцеса Мадлен та її чоловік Кріс О'Ніл / Фото: Getty Images

Свій святковий образ вона доповнила босоніжками від Castañer та сережками від Caroline Svedbom Jewelry. Також вона накрутила волосся в легкі локони і зробила гарний макіяж із рожевою помадою на губах та блакитною підводкою на очах.

Принц Карл Філіп та принцеса Софія / Фото: Getty Images

Вартість сукні, як у Софії, становить зараз зі знижкою 248 євро.

Сукня, як у принцеси Софії/скріншот bytimo.com

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