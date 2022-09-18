У рожевій сукні з квітковим принтом: чарівна Джилл Байден приготувала пончики у пекарні

Джилл Байден відвідала пекарню Homeboy у Лос-Анджелесі, де їй влаштували екскурсію та можливість продемонструвати свої кулінарні здібності.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді спробувала спекти пончики і це у неї добре вийшло. Фотографи зазнімкували, як Джилл тримала у руках пензлика і обмазувала пончики.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Дружина президента також продегустувала випічку разом із мером Еріком Гарсетті Лос-Анджелеса та працівниками пекарні.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Для свого візиту місіс Байден обрала чарівний жіночний аутфіт. На ній була рожева сукня міді з квітковим принтом та короткими рукавами. Талію вона підкреслила таким самим поясом.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Образ Джилл доповнила зачіскою з локонами і макіяжем із акцентом на очах. У вухах у неї були перлинні сережки, на шиї – золотий ланцюжок з перлами, а на руках – золотий годинник, два золотих браслети і один із двох ниток перлів.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, перша леді США обожнює квіткові вбрання. Нещодавно вона виступила на "Саміті молоді Америки" у Вашингтоні, де постала у темно-смарагдовій сукні міді з квітковим принтом, невеликим вирізом, і таким самим поясом на талії.

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