У рожевій сукні з квітковим принтом: Джилл Байден у ніжному образі поїхала у відпустку

Фотографи зазнімкували, як подружжя Байденів прибуло на приватному літаку Marine One до Південної Кароліни. Там вони планують провести свою тижневу відпустку.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Із літака перша леді вийшла у ніжному жіночному образі. На ній була рожева сукня міді з квітковим принтом і таким самим поясом на талії. Її Джилл скомбінувала із бежевими слінгбеками на шпильках.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфіт Байден доповнила укладанням з локонами, окулярами-авіаторами і своїми улюбленими підвісками на ланцюжках. На руці у неї був золотий годинник і браслети, а у вухах – лаконічні золоті сережки з перлами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джо був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і синьо-жовту краватку – у колір українського прапора.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, ця рожева сукня у Джилл є її однією із улюблених. У ній вона з'явилялася минулого місяця у медичному закладі у Річмонді, штат Вірджинія, де розповіла про вакцину від COVID-19 для дітей.

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