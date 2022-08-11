У рожевій сукні з квітковим принтом: Джилл Байден у ніжному образі поїхала у відпустку

Перша леді США повторила образ.
Фотографи зазнімкували, як подружжя Байденів прибуло на приватному літаку Marine One до Південної Кароліни. Там вони планують провести свою тижневу відпустку.
Із літака перша леді вийшла у ніжному жіночному образі. На ній була рожева сукня міді з квітковим принтом і таким самим поясом на талії. Її Джилл скомбінувала із бежевими слінгбеками на шпильках.
Аутфіт Байден доповнила укладанням з локонами, окулярами-авіаторами і своїми улюбленими підвісками на ланцюжках. На руці у неї був золотий годинник і браслети, а у вухах – лаконічні золоті сережки з перлами.
Джо був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і синьо-жовту краватку – у колір українського прапора.
Нагадаємо, ця рожева сукня у Джилл є її однією із улюблених. У ній вона з'явилялася минулого місяця у медичному закладі у Річмонді, штат Вірджинія, де розповіла про вакцину від COVID-19 для дітей.
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