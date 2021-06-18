У рожевій сукні з вирізом "човник": красива королева Летиція з чоловіком і доньками на заході в Мадриді

Іспанська королівська сім'я сьогодні у повному складі відвідала захід.

Король Філіп VI, королева Летиція і двоє їхніх доньок — принцеса Леонор і інфанта Софія були присутні 18 червня на церемонії вручення "Ордену цивільних заслуг" в Королівському палаці в Мадриді.

48-річна королева з'явилася на заході в яскравій рожевій сукні з рукавами три чверті і невеликим вирізом "човник" на одне плече. Раніше в сукнях такого фасону любила ходити герцогиня Сассекська Меган.

Королева Летиція і інфанта Софія / Getty Images

Образ свій Летиція доповнила нюдовими туфлями-човниками на підборах, двоколірними сережками з камінням у вухах і лаконічним макіяжем на обличчі. Волосся королева-консорт зібрала в пучок ззаду і не забула одягнути маску.

Іспанська королівська родина / Getty Images

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Старша дочка короля і королеви — принцеса Леонор — була одягнена в синю сукню з цікавими рукавами і взула під вбрання нюдові туфлі з відкритими п'ятами на маленьких підборах. Сестра Леонор — інфанта Софія була в сукні, яка за відтінком пасувала під вбрання її мами. На подолі сукні дівчини були маленькі торочки, а доповнила лук Софія нюдовимі балетками. Довге світле волосся інфанти було розпущене.

Принцеса Леонор і король Філіп VI / Getty Images

Всі четверо, включаючи главу сімейства — короля Філіпа — були в захисних масках. Король одягнув темно-синій костюм в поєднанні з білою сорочкою і підібрав краватку під колір сукні своєї дружини Летиції.

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