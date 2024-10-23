В рожевій туніці та білих штанях: королева Камілла прибула з чоловіком на Самоа

Король Чарльз і королева Камілла прилетіли з Австралії на Самоа для участі в засіданні голів урядів країн Співдружності.

Монарше подружжя урочисто зустріли на Самоа після шестигодинного перельоту з Сіднея до міжнародного аеропорту Фалеоло.

77-річна королева з'явилася на публіці в рожевій туніці від Anna Valentine, яку поєднала з білими штанами і туфлями на танкетці та з тканинною сумкою Eliot Zed. Її Величність доповнила образ підвіскою Kiki McDonough та пластинчастою підвіскою з іменами її онуків і сережками-висячками.

Король Чарльз був у тому самому світло-сірому костюмі, в якому відлітав з Австралії. Король і королева повідомили в соцмережах, що з нетерпінням чекають на можливість провести чотири дні на Самоа.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Королівське подружжя здійснює державний візит до Самоа, де 2024 року відбудеться зустріч голів урядів країн Співдружності (CHOGM). Це зустріч вищих посадових осіб урядів кожної з 56 незалежних країн, що входять до організації.

Раніше ми показували, як Чарльз і Камілла попрощалися з Австралією після успішного королівського туру. Тисячі людей вийшли, щоб привітати їх у перший візит після сходження короля на престол.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

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