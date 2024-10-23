В рожевій туніці та білих штанях: королева Камілла прибула з чоловіком на Самоа

Король Чарльз і королева Камілла прилетіли з Австралії на Самоа для участі в засіданні голів урядів країн Співдружності.
Монарше подружжя урочисто зустріли на Самоа після шестигодинного перельоту з Сіднея до міжнародного аеропорту Фалеоло.
77-річна королева з'явилася на публіці в рожевій туніці від Anna Valentine, яку поєднала з білими штанами і туфлями на танкетці та з тканинною сумкою Eliot Zed. Її Величність доповнила образ підвіскою Kiki McDonough та пластинчастою підвіскою з іменами її онуків і сережками-висячками.
Король Чарльз був у тому самому світло-сірому костюмі, в якому відлітав з Австралії. Король і королева повідомили в соцмережах, що з нетерпінням чекають на можливість провести чотири дні на Самоа.
Королівське подружжя здійснює державний візит до Самоа, де 2024 року відбудеться зустріч голів урядів країн Співдружності (CHOGM). Це зустріч вищих посадових осіб урядів кожної з 56 незалежних країн, що входять до організації.
Раніше ми показували, як Чарльз і Камілла попрощалися з Австралією після успішного королівського туру. Тисячі людей вийшли, щоб привітати їх у перший візит після сходження короля на престол.
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