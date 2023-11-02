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У рожевій туніці та білих штанях: новий образ королеви Камілли під час візиту на військово-морську базу

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У рожевій туніці та білих штанях: новий образ королеви Камілли під час візиту на військово-морську базу

Королева Камілла / Фото: Associated Press

У короля Чарльза та королеви Камілли сьогодні новий захід у Кенії. Подружжя приїхало на військово-морську базу Мтонгве в Момбасі.

За 29-градусної спеки та 76-відсоткової вологості королівське подружжя вирушило подивитися, як британські королівські морські піхотинці тренують своїх кенійських колег.

Королева Камілла / © Getty Images
Королева Камілла / Фото: Getty Images

76-річна королева Камілла була в рожевій шифоновій туніці від Anna Valentine та білих штанах-палацо, а також туфлі на платформі, посипані стразами. Камілла не забула прихопити з собою парасольку та сонцезахисні окуляри. А також доповнила образ кількома браслетами, сережками-кліпсами з перлами та маковою брошкою на грудях.

Король Чарльз одягнув сьогодні пісочний костюм, світлу сорочку та смугасту краватку. На ньому також були коричневі шкарпетки та світлі замшеві туфлі на шнурках.

Королева Камілла та король Чарльз III / © Getty Images
Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Getty Images

Під час цієї поїздки королева Камілла продемонструвала кілька образів. Особливо запам'яталася нам сукня з павичевим принтом, а також носила улюблену брошку королеви Єлизавети II.

Королева Камілла / © Associated Press
Королева Камілла / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
2423
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