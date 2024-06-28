У рожево-помаранчевому жакеті у клітинку: Урсула фон дер Ляєн на прессконференції у Брюсселі

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн взяла участь у пресконференції, яка відбулася під час саміту ЄС у Брюсселі.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Урсула продемонструвала там діловий образ у рожево-помаранчевому жакеті у клітинку з помаранчевими ґудзиками, який поєднала з білою блузкою і чорними прямими штанями зі стрілками.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

До речі, у цьому вбранні ми неодноразово вже бачили фон дер Ляєн раніше на ділових заходах.

Свій аутфіт політикиня доповнила улюбленим перлинним намистом і сережками-цвяшками з чорним камінням.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн під час зустрічей із Володимиром Зеленським продемонструвала образи у лососевому і блакитному жакетах.

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