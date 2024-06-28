У рожево-помаранчевому жакеті у клітинку: Урсула фон дер Ляєн на прессконференції у Брюсселі

Очільниця Єврокомісії повторила діловий лук.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн взяла участь у пресконференції, яка відбулася під час саміту ЄС у Брюсселі.
Урсула продемонструвала там діловий образ у рожево-помаранчевому жакеті у клітинку з помаранчевими ґудзиками, який поєднала з білою блузкою і чорними прямими штанями зі стрілками.
До речі, у цьому вбранні ми неодноразово вже бачили фон дер Ляєн раніше на ділових заходах.
Свій аутфіт політикиня доповнила улюбленим перлинним намистом і сережками-цвяшками з чорним камінням.
Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн під час зустрічей із Володимиром Зеленським продемонструвала образи у лососевому і блакитному жакетах.
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