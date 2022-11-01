У рожевому джемпері та штанах-карго: принцеса Леонор із батьками приїхала до села Кадаведо

Село Кадаведо цього року стало переможцем премії "Зразкове місто Астурії". Премія вручається місту або селу в Астурії, які помітно виділилися у захисті та збереженні свого природного середовища, своєї історичної та культурної спадщини.

Принцеса Леонор з батьками / Фото: Getty Images

Королівська родина прибула до села наступного дня після вручення нагороди "Принцеса де Астурія" на церемонії в Ов'єдо. Принцеса Леонор цього дня була одягнена у яскраво-рожевий джемпер, який поєднувала із білими штанями-карго та білими кедами.

Леонор зібрала густе волосся у високий хвіст і одягла невеликі золоті сережки-кільця.

Принцеса Леонор з батьками / Фото: Getty Images

Під час візиту до Ов'єдо Леонор кілька разів з'являлася на публіці разом із батьками та молодшою сестрою. На одне з них принцеса Леонор прийшла в ефектному рожевому костюмі і затьмарила свою матір Летицію. Мати принцеси того дня сяяла в сукні з американською проймою від Teresa Helbig та туфлях-слінгбеках Carolina Herrera.

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

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