У рожевому капелюсі з бантом та в яскравому костюмі: дружина Ріші Сунака відвідала парад у Лондоні

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та його дружина Акшата Мурті відвідав одну з наймасштабніших та найяскравіших подій пов'язаних із британською королівською родиною — парад Trooping the Colour.

Це щорічний захід, який проводиться на честь офіційного дня народження британського монарха.

Акшата Мурті / Фото: Getty Images

Акшата Мурті за традицією з'явилася на цьому заході у капелюсі. Цього разу головний убір до вбрання вона обрала ніжно-рожевого відтінку. Капелюх жінки прикрашав також великий бант із органзи.

Костюм вона одягла улюбленого фасону. Він складався з приталеного жакета з баскою та спідниці довжини міді. Також образ Мурті доповнила білими туфлями та сумкою із короткими ручками. У вухах у неї сяяли великі сережки з камінням. Разом із чоловіком вона сиділа на трибунах і трималася за руки.

Акшата Мурті / Фото: Getty Images

Однак найбільша увага була прикута до принцеси Уельської, оскільки вона повернулася до своїх обов'язків і з'явилася на балконі. Принцеса Кейт у білій перешиті сукні від Jenny Packham широко усміхалася і разом дітьми та Вільямом приєдналася до короля. Це була її перша поява після звістки про рак.

Королівська родина на балконі Букінгемського палацу / Фото: Associated Press

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