У рожевому костюмі і білих слінгбеках: сестра Камали Гарріс на заході у Чикаго

Мая Гарріс підтримала сестру на заході у межах передвиборної кампанії.

Молодша сестра кандидатки у президенти США від Демократичної партії, віцепрезидентки Камали Гарріс – Мая Гарріс – виступила під час національного з’їзду Демократичної партії у Чикаго.

Мая Гарріс / Фото: Associated Press

Юристка зявилася там в ефектному діловому образі. На ній був рожевий костюм, який складався з двобортного подовженого жакета і широких штанів-кльош, а також топа в тон.

Мая Гарріс / Фото: Associated Press

Аутфіт Мая доповнила білими слінгбеками на шпильках. Гарріс зробила ідеально рівне укладання, макіяж із пишними віями і помадою шоколадного відтінку, вуха прикрасила елегантними золотими сережками, шию – діамантовим кулоном на ланцюжку, а руки – золотими браслетами і діамантовою каблучкою.

Мая Гарріс / Фото: Associated Press

Камала ж була одягнена у чорний костюм і чорну блузку з бантом. У неї була зачіска з локонами, макіяж із коричневою помадою й улюблені перлинні сережки у вухах.

Мая і Камалла Гарріс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Камала Гарріс продемонструвала на національному з'їзді аутфіт у костюмі верблюжого кольору і блузці з бантом.

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