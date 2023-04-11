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У рожевому костюмі і з перлинними прикрасами: прессеркретарка Байдена зустріла Великоднього кролика на брифінгу

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У рожевому костюмі і з перлинними прикрасами: прессеркретарка Байдена зустріла Великоднього кролика на брифінгу

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін Жан-П’єр прдемонструвала весняні обновки.

Прессекретарка Білого дому - Карін Жан-П’єр – виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні. Там на неї чекав сюрприз – за трибуною стояв великий Великодній кролик, одягнений у жовту картату сукню із блакитним коміром.

Карін Жан-П’єр / © Getty Images
Карін Жан-П’єр / Фото: Getty Images

Сама ж Карін продемонструвала ніжний діловий образ. На ній був рожевий штанний костюм і білий топ із хвилястим вирізом.

Жан-П’єр поповнила свою колекцію прикрас: у вухах у неї були лаконічні перлинні сережки, а на шиї – перлинний кулон на срібному ланцюжку.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Фірмові кучері і макіяж із рожевою помадою завершили аутфіт прессекретарки.

Нагадаємо, минулого разу Жан-П’єр вийшла до журналістів у романтичній гіпюровій сукні міді червоного кольору з рукавами три чверті і плечами-ліхтариками.

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Дата публікації
Перегляди
433
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