У рожевому костюмі і туфлях з перфорацією: Ненсі Пелосі у ніжному образі приїхала до Тайваню

За словами спікерки Палати представників США, цей візит свідчить про "непохитну відданість Америки у підтримці демократії Тайваню".

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі прибула до Тайваню. Із літака в аеропорту Тайбею політикиня вийшла у ніжному діловому образі.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

На ній був рожевий штанний костюм, білий топ та білі туфлі з перфорацією і на шпильках.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Свій аутфіт вона доповнила масивним перлинним намистом, перлинними сережками та білою захисною маскою.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

У цьому самому образі спікерка з'явилася сьогодні, 2 серпня, у Малайзії на зустрічі зі спікером парламенту країни Азхаром Азізаном Харуном.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

До слова, Пелосі опублікувала на своїй сторінці у Twitter офіційну заяву щодо свого візиту до Тайваню.

"Візит нашої делегації Конгресу на Тайвань свідчить про непохитну відданість Америки підтримці тайванської демократії, що динамічно розвивається. Наші переговори з керівництвом Тайваню ще раз підтверджують нашу підтримку нашого партнера та просувають наші спільні інтереси, зокрема просування вільного та відкритого Індійсько-Тихоокеанського регіону", - зазначила політикиня.

Нагадаємо, пані Пелосі виступила на нещодавній пресконференції у смарагдовому костюмі, до якого прикріпила значок у вигляді українського прапора.

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